Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ. О решении российский миграционных органов сообщил Анатолий Кучерена - адвокат, представляющий интересы экс-сотрудника спецслужб США. Процедура продления немного затянулась из-за пандемии.

Знаменитый разоблачитель прибыл в РФ в 2013 из Гонконга. Беглец согласился прекратить деятельность против США. Сначала Сноудену было предоставлено убежище на год. В 2014 и 2017 годах американец продлевал вид на жительство в РФ.