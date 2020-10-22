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Театр на Таганке предложил зрителям без маски билет за полмиллиона рублей

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Театр на Таганке в Москве предложил зрителям без маски приобрести билет, в стоимость которого будет включена сумма потенциального штрафа учреждению, если его проверит Роспотребнадзоро. Сообщение размещено в аккаунте театра в Instagram.

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«По многочисленным просьбам отдельных посетителей мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — цитирует публикацию агентство городских новостей «Москва».

Также театр предложил внести в особый пакет возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя.

14 октября в Театре на Таганке вызвали Росгвардию и полицию из-за отказа одной из зрительниц надевать медицинскую маску, передает RNS. В результате спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать почти на час. Девушку вывели из зала после приезда полиции.

Сообщалось, что в ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении.

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