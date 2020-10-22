Глава Якутии проверил переоснащение Нерюнгринской ЦРБ

В Якутии в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» оснащают новым оборудованием первичное отделение Нерюнгринской ЦРБ. Ход работ 22 октября проверил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе главы и правительства региона, в рамках проекта в больницу поступили ангиографический комплекс и магнитно-резонансный томограф (МРТ). К концу октября монтаж МРТ планируют завершить.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом ЦРБ получила телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс, аппараты искусственной вентиляции легких, систему централизованного снабжения кислородом и другое оборудование.

Параллельно с переоснащением в больнице ведется капитальный ремонт операционной в сосудистом отделении. Там будет установлен ангиографический комплекс.

По итогам осмотра глава Якутии поручил завершить все работы качественно и в срок. Ожидается, что к концу года жители смогут проходить обследование на МРТ.