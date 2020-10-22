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Площадки для вывоза снега утвердили в Ульяновске

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Две площадки для складирования снега появились в Ульяновске. Территории утвердил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков.

По данным администрации, после уборки снега в правобережье дорожники будут свозить снежные массы к кольцевой развязке Московского шоссе, на северо-запад от здания поста ГИБДД. В Заволжье складирование снега будут осуществлять на территории очистных сооружений на 11-м Инженерном проезде . Об этом сообщает 1ul.ru.

Когда снег растает после окончания сезона, сотрудники «Дорремстроя» наведут на площадках порядок и вывезут мусор на полигоны твердых бытовых отходов.

К вывозу снега подготовят 21 самосвал, четыре специализированных и три фронтальных снегопогрузчика.

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