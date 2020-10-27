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На YouTube вышел документальный фильм о пациентах с шизофренией

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Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» совместно с командой социально ориентированного YouTube-канала «Секреты» выпустила документальный фильм «На случай шизофрении» о буднях пациентов с этим заболеванием и их родственников. Он опубликован на канале 22 октября и доступен для просмотра по ссылке.

С вниманием к близким: что нужно знать о шизофрении
Начало заболевания, как правило, приходится на возраст от 15 до 30 лет

В основе картины лежат реальные жизненные истории пациентов, их родственников, а также даются комментарии и пояснения со стороны специалистов и представителей социальных фондов. Фильм направлен на борьбу со стигматизацией людей с шизофренией и информирование общества об особенностях этого диагноза. В нем содержится информация, которая позволит понять пациентов с шизофренией и помочь им наладить взаимодействие с обществом.

В фильме пациенты делятся своим опытом преодоления этапов от осознания заболевания до частичного или полного возвращения в общество. Герои фильма рассказывают, где они могут учиться и как работать, как выстраивают отношения с окружающим миром, а также делятся планами и мечтами.

В свою очередь, их родные говорят о своих переживаниях и сомнениях, о предрассудках и страхах, как своих, так и окружения. Отмечается, что зачастую по незнанию люди наделяют пациентов с шизофренией качествами бандитов, маньяков и поджигателей.

В других эпизодах фильма слово дается специалистам. Психиатр и сотрудники фондов психиатрической помощи отвечают на распространенные вопросы, которые могут возникнуть у человека, впервые столкнувшегося с заболеванием: что такое шизофрения, какие симптомы указывают на нее, как адаптироваться к происходящим изменениям и социализироваться. Отдельно эксперты освещают тему предрассудков, которые мешают больным вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

Компания «Гедеон Рихтер», принимавшая участие в создании фильма, уже второй год поднимает вопросы дестигматизации людей с шизофренией, проводит активности, информирующие об этом заболевании. Компания стремится показать, что люди с таким диагнозом нуждаются в поддержке окружающих и верно подобранном медикаментозном лечении. При наличии этих факторов люди с шизофренией могут вернуться в социум, а значит, быть лишены настороженного к себе отношения и стигматизации.

16 октября глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич высказал мнение о необходимости на государственном уровне создать программу по охране психики. По словам депутата, Минздрав данную инициативу поддерживает. Он также выразил уверенность, что программа может появиться уже через год-два.​

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