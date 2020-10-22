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В Чебоксарах задержали жарившего сосиски на Вечном огне мужчину

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Полицейские в Чебоксарах задержали мужчину, жарившего сосиски на Вечном огне. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

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«В одной из социальных сетей было опубликовано видео, как неизвестные готовят еду на Вечном огне монумента Воинской славы в Чебоксарах. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния», — говорится в сообщении.

Материал проверки передан в СУ СК России по Чувашии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает RT.

Ранее молодой человек выложил в Instagram-stories видео, где жарит сосиски на Вечном огне, сообщает телеканал «360». Этими кадрами заинтересовались правоохранительные органы, местного жителя нашли и доставили в отделение полиции.

17 октября сообщалось, что в городе Елец в Липецкой области начата доследственная проверка по факту осквернения мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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