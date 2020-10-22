Игроки «Столото» пожаловались на невозможность получить выигрыши

Участники российских лотерей компании «Столото» (бренд АО ТК «Центр». — Ред.) столкнулись с трудностями в получении законного выигрыша. Связано это со сложностями прохождения процедуры идентификации в регионах и практически полным отсутствием возможности получить выигранные деньги без комиссии. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали существующее положение недопустимым и напоминающим мошенничество.

Согласно правилам лотерей, получить выигрыш свыше 15 тыс. рублей невозможно без дополнительного подтверждения личности. При этом пройти процедуру идентификации можно только в розничной точке «Столото». С учетом того, что такие пункты есть далеко не везде, получить выигрыш становится проблемой для жителей многих субъектов РФ. В распоряжении «Известий» оказались обращения сразу нескольких игроков из регионов, столкнувшихся с этой преградой.

Например, точки, где можно подтвердить свою личность для получения выигрыша свыше 15 тыс. рублей нет в Кургане. Но лотерейные билеты в этом областном центре продаются. У другого игрока из Пермского края была возможность забрать свои деньги только в Казани, потому что подтвердить личность он мог только там.

Один из пострадавших, предприниматель из Севастополя Всеволод Паевщиков, в июле выиграл в лотерею 22,5 тыс. рублей. Ближайшим местом, где можно было бы получить законные деньги, оказался находящийся в 80 км Симферополь. Но и там получить деньги Паевщикову не удалось, потому что розничные точки не работали в связи с ограничениями по коронавирусу.

«Ближайшие точки оказались в Краснодаре, Новороссийске. Далеко. Деньги за билеты они принимают, билеты они продают. Но выигрыш получить невозможно», — рассказал он.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин полагает, что оператор «Столото» плохо справляется со своей работой.

«Государственная лотерея должна иметь возможность выплатить средства любому участнику независимо от того, где он находится. Если вы в Кургане продаете билеты, то у вас должна быть в Кургане возможность идентифицировать билет. Допустим, я оператор государственной лотереи, я получил монополию на весь рынок. Ну неужели, получая 45% от оборота на свои нужды, на расходы на организацию лотереи, я продаю билеты в Кургане, и мой клиент, в котором я заинтересован, не может получить выигрыш в том месте, где он купил билеты? Это, конечно, безобразие. Такого не может быть», — сказал Слободкин.

Всеволод Паевщиков в итоге получил свой выигрыш только осенью, оказавшись проездом в Санкт-Петербурге, при этом ему пришлось заплатить комиссию.

«Столото» позиционирует себя в качестве государственной лотереи, отметил Паевщиков. Однако в приложение и сайт «Столото» по умолчанию встроен коммерческий сервис, так называемый кошелек «Столото».

«Изначально непонятно, что это какая-то коммерческая организация, которая проводит через себя все эти выигрыши. А по умолчанию выигрыши до 15 тыс. автоматически падают в кошелек «Столото». И уже этот выигрыш без комиссии получить невозможно. Вы можете либо купить еще билеты, либо, заплатив комиссию, вывести на банковскую карту, а это 2,9% плюс 50 рублей за каждую трансакцию. То есть вам придется заплатить этому коммерческому оператору-монополисту для получения выигрыша», — рассказал предприниматель.

По словам Паевщикова, попытаться обратно перевести деньги из кошелька в «Столото» и получить их без комиссии невозможно. «Столото» предлагает получать выигрыш у своего партнера, который формально связан с организатором лишь договорными отношениями.

Спорные вопросы по выплате выигрыша в точке продаж приходится решать в центральном офисе компании в Москве, стоимость перелета куда из некоторых регионов превышает 15 тыс. рублей. «Известия» обратились к организатору лотерей «Столото» с просьбой разъяснить алгоритм действий для жителей регионов, а также проинформировать, в каких именно регионах отсутствуют пункты для идентификации участников, выигравших более 15 тыс. рублей. Также «Известия» поинтересовались, возвращаются ли игрокам деньги за участие в лотерее в случае, если выигрыш по каким-либо причинам не выплатили.

В компании оперативно предоставить ответ не смогли. Руководитель PR-службы «Столото» Софья Абдразакова заверила, что компания начала расследование по фактам, на которые пожаловались игроки.

«К сожалению, в рамках пандемии коронавируса сроки сбора и верификации информации немного увеличены, так как сотрудники переведены на удаленный режим работы, а некоторые ключевые сотрудники болеют», — добавила она.

Экономист Андрей Бунич в беседе с «Известиями» назвал схему с удержанием комиссии с выигрышей в государственной лотерее злоупотреблением.

«Получается, незаконно устанавливается побор, комиссия, которую люди вынуждены уплатить. Конечно, со стороны компании, которая является монополистом в лотерее, это злоупотребление, потому что на самом деле лотерея-то не частная, а государственная. Лотерею проводит Министерство финансов совместно с Министерством спорта — для пополнения бюджета. <...> А те, кто проводит, получается, нарушают, дискредитируют в этом смысле и государство», — объяснил Андрей Бунич.

По мнению экономиста, участников лотереи изначально дезинформируют. «Когда они покупают лотерейные билеты, они не знают ничего. Соответственно, компании, которая продает лотерейные билеты, это очень выгодно. Это выглядит как мошенничество», — считает Бунич.

Помимо проблем непосредственно с получением выигрышей, ряд игроков пожаловались на сложность связи со службой поддержки лотереи и получения квалифицированной помощи.