Стоимость проезда выросла в общественном транспорте Ставрополя
В Ставрополе подорожал проезд в городском транспорте. Согласно постановлению региональной тарифной комиссии, стоимость билета в маршрутных автобусах с 21 октября составляет 22 рубля вместо прежних 20 рублей.
Как отмечает NewsTracker, повышение цен распространяется на перевозки пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами.
В сентябре «Ласточки» вновь начали курсировать между городами Ставропольского края. Скоростные поезда являются самым быстрым способом перемещения по Кавказским Минеральным Водам.