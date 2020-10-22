Стоимость проезда выросла в общественном транспорте Ставрополя

В Ставрополе подорожал проезд в городском транспорте. Согласно постановлению региональной тарифной комиссии, стоимость билета в маршрутных автобусах с 21 октября составляет 22 рубля вместо прежних 20 рублей.

Как отмечает NewsTracker, повышение цен распространяется на перевозки пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами.

В сентябре «Ласточки» вновь начали курсировать между городами Ставропольского края. Скоростные поезда являются самым быстрым способом перемещения по Кавказским Минеральным Водам.