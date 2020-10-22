Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тульской области

Три автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. Шесть человек получили травмы.

Авария произошла на автодороге Калуга — Перемышль — Белев — Орел на территории Белевского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом «УАЗ». После этого микроавтобус столкнулся с машиной «ВАЗ». Об этом пишут «Тульские известия».

Травмы получили водители и пассажиры «ВАЗа» и иномарки.

Утром 22 октября сообщалось о столкновении грузовика с маршрутным такси в Иркутской области. Травмы получили шесть человек. Двое из них госпитализированы.