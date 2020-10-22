Ефремов попросил назначить ему не связанное с лишением свободы наказание

Актер Михаил Ефремов на заседании суда 22 октября попросил назначить ему не связанное с лишением свободы наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала инстанции.

«Ваша честь, я прошу вас назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей», — сказал артист. По его словам, он хочет поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, если его родные не будут против.

Как добавил Ефремов, сделать он это сможет только после освобождения.

Ранее в ходе заседания эксперт, приглашенный в суд защитой актера, заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер не был пристегнут ремнями безопасности.

Прокуратура Москвы в ходе рассмотрения апелляции Ефремова выступила против пересмотра приговора. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания.

Сам Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП. Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации, и адвокат потерпевшей стороны Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

Авария произошла в начале лета в центре Москвы. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.