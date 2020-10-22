Прямой эфир
Сюжет:

Ефремов попросил назначить ему не связанное с лишением свободы наказание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Михаил Ефремов на заседании суда 22 октября попросил назначить ему не связанное с лишением свободы наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала инстанции.

Суд найдет: поможет ли Михаилу Ефремову смена адвокатов
Новых защитников актера, пришедших на заседание с 2,4 млн рублей, представители потерпевших сочли «милыми коллегами»

«Ваша честь, я прошу вас назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей», — сказал артист. По его словам, он хочет поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, если его родные не будут против.

Как добавил Ефремов, сделать он это сможет только после освобождения.

Ранее в ходе заседания эксперт, приглашенный в суд защитой актера, заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер не был пристегнут ремнями безопасности.

Прокуратура Москвы в ходе рассмотрения апелляции Ефремова выступила против пересмотра приговора. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания.

Сам Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП. Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации, и адвокат потерпевшей стороны Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

Авария произошла в начале лета в центре Москвы. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020