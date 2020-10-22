В РФ вернулись освобожденные из пиратского плена моряки

В Россию вернулись освобожденные из пиратского плена моряки. Самолет со спасенными приземлился во столичном аэропорту Внуково. Освобождены трое граждан РФ, а также граждане Украины и Гвинеи. В плену у пиратов они находились с 9 мая 2020 года.

Моряк Вячеслав Сечин рассказал, что компания-работодатель «сначала вела переговоры, потом куда-то исчезла». «Уже на последнем этапе, месяца через четыре, подключился Олег Владимирович Дерипаска, который нам помог, освободил нас — в общем, разрулил ситуацию. Спасибо ему огромное за наши жизни», — сказал он.

Дерипаску также поблагодарил другой моряк, Алексей Перфильев. «Мы благодаря конкретно Олегу Владимировичу Дерипаске, правительству России, посольству в Нигерии и правительству Крыма вернулись домой», — сказал он.

Спасательная операция была завершена 6 октября в Нигерии.