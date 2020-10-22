Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в Москве за 9 месяцев

В Москве за первые девять месяцев 2020 года было продано 67 тыс. кроссоверов с пробегом. Об этом 22 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по продажам удерживает модель BMW X5. За девять месяцев 2020 года москвичи купили 2137 таких автомобилей. Второе место занимает Volkswagen Tiguan — 2016 машин. На третьем месте находится Nissan X-Trail, продажи которого составили 1982 единицы.

В топ-10 самых продаваемых кроссоверов с пробегом на рынке Москвы по итогам января–сентября 2020 года вошли также Nissan Qashqai (1801 ед.), Toyota RAV4 (1614 ед.), Toyota Land Cruiser (1529 ед.), Lada 4×4 (1439 ед.), Volkswagen Touareg (1353 ед.), Mitsubishi Outlander (1285 ед.) и Toyota Land Cruiser Prado (1273 ед.).

19 октября сообщалось, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.