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Затонувший катер «Юбилейный» с телом погибшего обнаружен в Баренцевом море

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Затонувший катер «Юбилейный» обнаружили на глубине 18 м у полуострова Рыбачий в Баренцевом море. На его борту найдено тело одного из погибших. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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«Судно «Юбилейный» найдено, находится на глубине 18 м. На месте проводятся водолазные работы. Водолазами поднято тело с утонувшего судна, работы по обследованию судна продолжаются», — говорится в сообщении.

19 октября было обнаружено тело одного из пропавших мужчин.

Информация о крушении маломерного судна «Юбилейный» появилась 17 октября. На борту находились 10 человек.

Экс-депутат Мурманского горсовета Светлана Макарова сообщила, что в районе губы Вайда судно ударилось боком о скалы из-за поломки генератора, из-за чего катер шел в полной темноте. В результате крушения семь человек оказались на скале, где провели около трех часов, пока их не обнаружили местные работники. Их подняли на борт сторожевого пограничного катера и доставили в Лиинахамари, передает RT.

Мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта», сообщается на сайте kp.ru.

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