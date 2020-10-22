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В двух районах Тамбовской области ввели карантин по бешенству

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Два случая бешенства выявили в населенных пунктах Тамбовской области. На территории введен карантин.

По данным Россельхознадзора, в деревне Алексеевка Моршанского района бешенство обнаружили у собаки, жившей на местном подворье. В селе Зеленом Сосновского района опасный вирус выявили у теленка. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В населенных пунктах запретили выгул домашних животных. Также нельзя торговать домашними животными и вывозить их за пределы населенных пунктов.

В начале октября очаг бешенства был выявлен в Мичуринском районе, где заболела домашняя собака. На территории села Глазок ввели карантин.

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