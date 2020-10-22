Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 22 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отпевание актрисы прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Со Скобцевой пришли проститься ее сын Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, внуки, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель, а также актеры Константин Крюков, Сергей Гармаш и многие другие, передает НСН.

Траурные венки прислали президент России Владимир Путин, Министерство культуры, правительство Московской области, «Первый канал», Школа-студии МХАТ и киностудия «Союзмосфильм».

Скобцева умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Актриса скончалась в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.

Свои соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери выразили Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Скобцева сыграла около 100 ролей в кино, сообщает телеканал «Звезда». Наиболее известные фильмы с ее участием — «Война и мир», «Они сражались за Родину» и «Борис Годунов».