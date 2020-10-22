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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Московском регионе

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Силовики предотвратили террористический акт в Московском регионе. Об этом сообщил в четверг, 22 октября, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По данным спецслужбы, задержан выходец из Центральной Азии. Теракт планировался в одном из зданий органов власти.

«В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — отметили в ФСБ.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение тайника, которое оборудовал подозреваемый. Силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, они также обнаружили переписку подозреваемого с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

После теракта задержанный планировал уехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Накануне МВД сообщило о росте террористических преступлений в РФ в 2020 году. 15 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео спецоперации по нейтрализации членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

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