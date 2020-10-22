Прямой эфир

Аппараты для диагностики сердца передали больницам Подмосковья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые аппараты для диагностики работы сердца передали 32 медицинским учреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Учреждения получили электрокардиографы, в том числе портативные, и аппараты для проведения ЭКГ с нагрузкой. В общей сложности было передано 58 единиц оборудования, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Глава министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что качественная диагностика имеет большое значение для постановки верного диагноза и, соответственно, определения метода лечения.

Новое оборудование уже установлено и введено в работу.

9 октября сообщалось, что около 9 тыс. койко-мест подготовили в Московской области для пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 больницах региона. Глава регионального минздрава отметила, что по сравнению с августом число заболевших коронавирусом выросло в три раза из-за увеличения количества тестов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020