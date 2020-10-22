Аппараты для диагностики сердца передали больницам Подмосковья

Новые аппараты для диагностики работы сердца передали 32 медицинским учреждениям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Учреждения получили электрокардиографы, в том числе портативные, и аппараты для проведения ЭКГ с нагрузкой. В общей сложности было передано 58 единиц оборудования, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Глава министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что качественная диагностика имеет большое значение для постановки верного диагноза и, соответственно, определения метода лечения.

Новое оборудование уже установлено и введено в работу.

9 октября сообщалось, что около 9 тыс. койко-мест подготовили в Московской области для пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 больницах региона. Глава регионального минздрава отметила, что по сравнению с августом число заболевших коронавирусом выросло в три раза из-за увеличения количества тестов.