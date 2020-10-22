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Камера сняла протаранивший забор аэропорта в Волгограде БМП

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В Сети появилась видеозапись того, как боевая машина пехоты (БМП) протаранила забор аэропорта Волгограда. Кадры опубликовал 22 октября телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как БМП сначала упирается в бетонный забор, по верху которого идет колючая проволока, а затем таранит его. На землю упали три секции бетонного сооружения, а машина проследовала далее.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне днем. По предварительной информации, водитель не справился с управлением техникой.

В настоящее время ефрейтор Александр Ж. задержан, он дает показания. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Южном военном округе.

Как сообщалось ранее в октябре, на недавних масштабных стратегических учениях «Кавказ-2020» морские пехотинцы протестировали новую для себя технику. На крымском полигоне Опук с десантного корабля «Азов» были высажены «на плав» не только штатные бронетранспортеры, но и БМП-3.

В будущем в каждой бригаде этого рода войск появится батальон на новых машинах.

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