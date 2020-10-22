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Правительство РФ постарается исключить рост цен из-за льготной ипотеки

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Правительство России ставит задачу не допустить роста цен на жилье в условиях продления льготной ипотеки. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На ближайшее время наша задача — это продление по ипотеке. Наша задача — не допустить роста цен, сформировать максимально предложение», — сказал Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя, передает ТАСС.

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Он также отметил, что важно продолжить работу по подготовке законопроектов. По словам вице-премьера, в работе находится еще порядка 30 поправок в законы.

Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России решило продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября текущего года.

Президент России Владимир Путин 14 октября предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%.

16 октября Минфин сообщил, что внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки. В ведомстве считают, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

В начале августа в «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что льготная программа ипотечного кредитования привела к росту сделок в долевом строительстве.

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