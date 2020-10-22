Адвокат Ефремова попросил суд освободить артиста и простить

Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов в четверг, 22 октября, в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривается жалоба артиста на приговор по делу о смертельной аварии, попросил снизить актеру наказание до такого, которое позволит ему выйти из-под стражи, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Я прошу понять его, потом оправдать, а потом его простить», — сказал Филиппов.

Еще один адвокат, Петр Хархори, попросил «снизить ему наказание до такого, которое не будет связано с лишением свободы».

Другой защитник Ефремова, Владимир Васильев, заявил, что актеру необходимо снизить наказание до четырех лет, а колонию общего режима заменить на колонию-поселение.

В свою очередь защита потерпевших по делу о ДТП с участием актера попросила суд оставить приговор в силе. Выступила против приговора Ефремову и прокуратура Москвы.

Также в ходе заседания эксперт, приглашенный в суд защитой актера, заявила, что курьер Сергей Захаров, который погиб в результате аварии, не был пристегнут. После этого адвокаты Ефремова попросили Мосгорсуд провести повторную экспертизу для выявления данного акта, но суд им отказал.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве: тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии, приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения.

В конце октября артист выплатил потерпевшим компенсации, и Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги. После этого он пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего Захарова.