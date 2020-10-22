Женщина и ребенок погибли в результате пожара в Самарской области

Женщина и мальчик 2017 года рождения погибли в результате пожара в Самарской области. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

Возгорание произошло ночью в частном доме и надворных постройках в поселке Малячкино в Шигонском районе. В момент пожара в доме находились женщина 1975 года рождения, ее малолетний сын и 13-летняя дочь. Девочка-подросток госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь. Женщина и мальчик погибли. Об этом пишет НИА «Самара».

К ликвидации пожара привлекли 31 человека, а также 14 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

По данному факту следственный комитет проводит проверку, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.