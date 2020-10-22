В России создадут первую фастфуд-карту после баттла в Twitter

«Тинькофф» и сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» выпустят 10 тыс. лимитированных дебетовых кобрендовых карт «Тинькофф-Бургер Кинг» с уникальным дизайном и прогрессивным кэшбэком. Об этом говорится в релизе, поступившем 22 октября в «Известия».

Карта станет первой фастфуд-картой в России. О ее запуске бренды договорились в ходе шуточной перепалки в социальной сети Twitter. А в качестве бонуса к запуску карты между самыми активными пользователями соцсетей разыграют годовой запас еды из «Бургер Кинга».

Владельцы карт смогут в течение года получать прогрессивный денежный кэшбэк за каждую покупку в заведениях сети. За единовременные покупки на сумму до 300 рублей кэшбэк составит 5%, до 800 рублей — 10%, от 800 рублей — 15%.

Чтобы принять участие в розыгрыше приза — годового запаса еды, каждый пользователь соцсетей может перейти по ссылке на специальный лендинг, сгенерировать комикс про дружбу и поделиться им на своей страничке в соцсетях. Победителя определят с помощью генератора случайных чисел 26 ноября 2020 года.

До объявления победителя страница профиля, на которой размещен репост, должна быть публичной.

«Карта «Бургер-Кинг Тинькофф» — это про дружбу, про соцсети, про классные и неожиданные коллаборации», — прокомментировал глава управления партнерских программ «Тинькофф» Александр Бро. По его словам, первое предложение от «Бургер Кинг», сделанное в Twitter, в компании восприняли как шутку, а после официального предложения и реакции на него клиентов специалисты стали разрабатывать идею фастфуд-карты.

«Сразу было понятно, что по такому случаю нельзя выпускать обычную карту, нужно что-то яркое и запоминающееся. Так мы придумали уникальный дизайн карты и систему прогрессивного кэшбэка до 15% за покупки в «Бургер Кинг», — продолжил топ-менеджер.

В октябре стало известно, что «Тинькофф» начнет бесплатно перевозить наличные для премиальных клиентов.