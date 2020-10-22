Впервые получены снимки следов выбросов вулканов в атмосфере спутника Юпитера Ио

Американские и европейские астрономы использовали микроволновый телескоп ALMA для первых наблюдений за тем, как вулканы Ио, спутника Юпитера, выбрасывают гигантские массы газа и пепла в разреженную атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США в четверг, 22 октября.

По словам Статии Лющ-Кук, планетолога из Колумбийского университета в Нью-Йорке, когда Ио попадает в тень Юпитера, атмосфера спутника остывает, и все запасы двуокиси серы в ней осаждаются на поверхности.

«В это время в газообразном состоянии остаются только выбросы вулканов. Эта особенность Ио впервые позволила нам оценить то, как вулканы влияют на устройство и состав воздушной прослойки», — приводит пресс-служба слова ученой.

Чтобы различать процессы в атмосфере Ио, астрономы использовали ALMA для создания снимков, когда спутник входила и выходила из тени Юпитера.

Йо отличается сверхвысоким уровнем вулканической активности, самым высоким во всей Солнечной системе.

Это объясняется тем, что недра спутника постоянно сжимают и растягивают приливные силы, вырабатываемые гравитационными взаимодействиями Ио, Юпитера, Европы и Ганимеда, отмечает ТАСС. В результате этого недра спутника планеты-гиганта разогреваются до огромных температур, что и порождает рекордно высокую вулканическую активность.

Как объясняют Лющ-Кук и ее коллеги, ALMA обладает достаточной чувствительностью для того, чтобы отследить, как сильно падает концентрация двуокиси серы и других газов, из которых состоит атмосфера спутника в его разных регионах.

Когда небесное тело проходит в тени Юпитера и находится вне прямого солнечного света, на нем становится слишком холодно для сернистого газа, который оседает на поверхности в виде конденсата. «В это время можно разглядеть только диоксид серы вулканического происхождения. Таким образом, можно точно увидеть, какая часть атмосферы подвергается воздействию вулканической активности», — отметила научный сотрудник.

Основываясь на снимках, ученые подсчитали, что 30–50% воздушной оболочки Ио была порождена выбросами ее вулканов. Также астрономы обнаружили, что состав выбросов значительно отличался в разных регионах этого спутника. Это говорит о том, что они были связаны с разными резервуарами магмы.

Авторы открытия надеются, что в ближайшее время получится измерить не только состав, но и температуру нижних слоев атмосферы Ио, используя ALMA и другие телескопы.

Ио открыл Галилео Галилей в начале XVII века вместе с тремя другими спутниками Юпитера — Ганимедом, Каллисто и Европой.

На этом спутнике находится более 400 действующих вулканов, извергающих серные газы, которые при замерзании на поверхности придают Ио желто-бело-оранжево-красный оттенок.

Спутник имеет атмосферу, с помощью которой можно получить данные о вулканической активности небесного тела.

В сентябре исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что в корпорации считают Каллисто, естественный спутник Юпитера, перспективным местом для обитаемой базы. По его словам, это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса.

Блошенко добавил, что привлекательность этого спутника для изучения и освоения связана с обнаружением на нем большого количества водяного льда, который покрывает незамерзающий океан. Также там была зафиксирована сейсмическая активность, что свидетельствует о наличии у объекта горячего центрального ядра.