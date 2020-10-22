Древнерусскую крепость планируют построить в Кургане

Ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости планируют построить на территории Кургана. Торговая площадь будет работать круглый год.

О планах по строительству сообщили в правительстве Курганской области. Земельный участок под комплекс выделили в районе Галкинского моста. Предполагается, что на территории ярмарки разместятся строения высотой до двух этажей, в том числе продовольственный гастромаркет, рестораны и торговые павильоны. Все они будут оформлены в древнерусском стиле. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Площадь комплекса составит более 10 тыс. кв. м. Ярмарка будет работать круглый год. Помимо торговли и общепита планируется обустройство зон отдыха и аттракционов.

Директор областного инвестиционного агентства Анна Агафонова пояснила, что ярмарка обеспечит поддержку бизнеса и местных производителей, которые получат доступ к популярному каналу сбыта продукции.

Начало строительства запланировано на первый квартал 2021 года.