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В России предложили создать центры поддержки лишенных сана священников

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Епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в четверг, 22 октября, заявил, что в России могут появиться центры поддержки лишенных сана священников, аналогичные существующим в прибалтийских странах.

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По его словам, соответствующее решение уже было принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся в онлайн-режиме 20–21 октября.

«Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются два-три опытных духовника. Человек живет там примерно полгода», — цитирует его «РИА Новости».

Ряховский отметил, что священника могут восстановить в сане, если он покается, а также изменит образ жизни и решит проблему, ставшую причиной лишения сана. При этом проблемы могут быть самыми разными — от психологических до теологических, и путь реабилитации для каждой индивидуален, подчеркнул епископ.

Раньше, по его словам, проблема реабилитации бывшего священника решалась отдельной общиной или не решалась вовсе.

19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), основавшего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу монастыря и собрал казаков охранять территорию обители. Духовник заверял, что COVID-19 выдуман, а позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре.

Церковный суд лишил Сергия сана, в сентябре схимонах был отлучен от церкви.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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