Источник заявил о задержании зампреда комитета по конкурентной политике Подмосковья

Заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин задержан по делу о взятке в крупном размере. Об этом в четверг, 22 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Других подробностей не сообщается.

Фатин был назначен на должность замглавы областного комитета по конкурентной политике в октябре 2014 года.

23 сентября следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Ему предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тыс. до 850 тыс. рублей. Однако в них содержались заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой сложности. В действительности Шереметьев присваивал эти средства, общая сумма ущерба столице достигла 2 млн рублей.