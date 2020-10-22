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Хабаровский край намерен самостоятельно обеспечивать себя овощами

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В Хабаровском крае к 2024 году планируют наладить собственное производство овощей и избежать зависимости от поставок из Китая. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

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По данным ведомства, власти будут делать ставку на развитие тепличных хозяйств. Сейчас они обеспечивают только 30% от потребностей жителей в овощах, все остальное по большей части завозится из Китая.

Первый замминистра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона по экономике Ольга Кравчук объяснила, что площадь весенних и зимних теплиц в крае составляет 22 га. Развитию в этом направлении мешают высокие тарифы на газ и электричество.

Сегодня выращивание овощей и зелени в закрытом грунте в Хабаровском крае признано приоритетной задачей. Власти готовы оказать материальную поддержку, которая может покрыть до 50% от расходов на покупку оборудования для теплиц. Также краевое правительство не раз просило федеральные власти ввести компенсации затрат на строительство или реконструкцию новых тепличных комплексов.

«По информации Минсельхоза России, такая субсидия из федерального бюджета будет введена с 2021 года для тепличных комплексов, создаваемых на территории ДФО. Инициаторы проектов смогут возместить до 20% капитальных затрат», — заявила Кравчук и добавила, что если все заявленные проекты будут реализованы, то к 2024 году регион сможет покрыть потребность населения в тепличных овощах.

Весной этого года Хабаровский край столкнулся с резким подорожанием овощей, какие-то продукты вовсе пропали с прилавков. Причиной стало закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции. С аналогичной проблемой столкнулась ЕАО.

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