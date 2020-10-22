Телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусом в больнице

Актер и телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусной инфекцией в больнице. К настоящему времени его уже выписали. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил его представитель.

«Михаил выписан. Да, так что все нормально уже», — приводит его слова «РИА Новости».

Сам Шац сообщил в Instagram, что текущий год был бы неполным без этой болезни, передает RT.

«Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!» — отметил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что число выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 428 — это максимум с 24 июня. В Москве за прошедшие 24 часа выписаны 2519 пациентов. В общей сложности в стране уже вылечился 1 107 988 пациентов.

В то же время за минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19, пишет «Москва 24». Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах.

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