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Трамп пошутил про отношение к «чокнутым» американцам в России

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Президент США Дональд Трамп пошутил на тему причастности России к истории с электронной перепиской сына кандидата в американские президенты от Демократической партии Джо Байдена. На эту тему Трамп высказался 22 октября, выступая на митинге в Северной Каролине.

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«Этот ноутбук — это катастрофа для них. Он должен был починить его. Я думаю, он забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф (глава комитета по разведке Адам Шифф. — Ред.) говорит: это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди», — сказал Трамп, стенограмма выступления которого опубликована на портале Rev.

Ранее на этой неделе Шифф заявил, что публикация разоблачительных материалов о Байдене и его сыне является попытками властей России вести кампанию по дезинформации. Но глава Национальной разведки США Джон Ретклифф, а также ФБР заявили, что публикация электронной переписки младшего Байдена не имеет отношения к РФ, напоминает телеканал РЕН ТВ.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

14 октября компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компании.

В The New York Post в свою очередь уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma: в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

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