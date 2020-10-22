Госдума одобрила в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума в четверг, 22 октября, в первом чтении одобрила законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на год. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям других международных соглашений России.

Кроме того, принятие законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных бюджетных расходов.

Как сообщает «Газета.ру», отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы уже семь лет направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году.

В сентябре Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

Вместе с тем министр финансов России Антон Силуанов счел, что вопрос отмены накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после появления в стране добровольной системы накоплений.