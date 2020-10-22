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В ГИБДД рассказали о влиянии смартфона на скорость реакции за рулем

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Эксперты в области безопасности дорожного движения провели исследование и выяснили, что скорость реакции водителя замедляется на три секунды при простом взгляде на экран смартфона. За это время автомобиль проезжает 49,5 м. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

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Отмечается, что в такой ситуации избежать аварии удается лишь 20% водителей. При управлении со смартфоном, стиль вождения становится значительно более беспорядочным. Водители допускают много отклонений в скорости движения — как вверх, так и вниз.

В ГИБДД подчеркнули, что зачастую, отвлекаясь на телефон, водители выезжают на встречную полосу движения и могут находиться на ней продолжительное время, что может привести к ДТП. Кроме того, даже передача водителем бумажного носового платка или игрушки за спину, могут спровоцировать аварию.

1 июля сообщалось, что каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, большую роль в борьбе с «пьяными» ДТП играют меры профилактики. Так, в последние годы было усилено законодательство в отношении водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.

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