Прямой эфир

В «Ленкоме Марка Захарова» назвали причину временного закрытия театра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временная приостановка работы театра «Ленком Марка Захарова» связана с болезнью сотрудников. Об этом сообщается в четверг, на странице театра в Instagram.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 22 по 28 октября

«В связи с участившимися случаями заболевания работников театра, но прежде всего ради сохранения здоровья и жизнеспособности коллектива мы приняли непростое решение о временной приостановке работы театра с 22 октября до 4 ноября», — поясняется в сообщении.

Спектакли, которые должны были пройти в этот период, переносятся на декабрь. Билеты, приобретенные ранее на перенесенные спектакли, действительны. В случае несогласия с датой переноса, их можно вернуть, уточняет агентство городских новостей «Москва».

5 октября Большой театр заявил, что отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020