В «Ленкоме Марка Захарова» назвали причину временного закрытия театра

Временная приостановка работы театра «Ленком Марка Захарова» связана с болезнью сотрудников. Об этом сообщается в четверг, на странице театра в Instagram.

«В связи с участившимися случаями заболевания работников театра, но прежде всего ради сохранения здоровья и жизнеспособности коллектива мы приняли непростое решение о временной приостановке работы театра с 22 октября до 4 ноября», — поясняется в сообщении.

Спектакли, которые должны были пройти в этот период, переносятся на декабрь. Билеты, приобретенные ранее на перенесенные спектакли, действительны. В случае несогласия с датой переноса, их можно вернуть, уточняет агентство городских новостей «Москва».

5 октября Большой театр заявил, что отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.