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Порядка 30 га виноградников заложили в Судаке

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На территории Судака в Крыму в рамках двух инвестиционных проектов заложили около 30 технического винограда. Всего же планируется высадить более 73 га, сообщил вице-премьер республиканского правительства – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

В ведомстве отметили, что на этот момент вложено более 120 млн рублей и создано 10 рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 130,4 млн рублей. К 2024 году планируется вырастить 440 т технического винограда, а к 2025 году — 330 т и создать 33 рабочих места, сообщает ИА «Крыминформ».

В начале октября сообщалось, что в Крыму собрана половина урожая винограда, 36 тыс. т: 33 220 т технического и около 3 тыс. т столового.

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