Прямой эфир
Сюжет:

Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжить испытания вакцины от коронавируса компания AstraZeneca могла лишь в том случае, если она располагает доказательствами отсутствия связи гибели человека с введенным препаратом. Об этом в четверг, 22 октября, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

Таким образом он прокомментировал гибель бразильского добровольца во время испытаний препарата.

«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — цитирует его «РИА Новости».

Ученый указал, что продолжение испытаний с доказанным фактом связи смерти человека и вакцинации противоречило бы законодательству любой страны.

«Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — добавил Гинцбург.

21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020