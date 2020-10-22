Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca

Продолжить испытания вакцины от коронавируса компания AstraZeneca могла лишь в том случае, если она располагает доказательствами отсутствия связи гибели человека с введенным препаратом. Об этом в четверг, 22 октября, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Таким образом он прокомментировал гибель бразильского добровольца во время испытаний препарата.

«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — цитирует его «РИА Новости».

Ученый указал, что продолжение испытаний с доказанным фактом связи смерти человека и вакцинации противоречило бы законодательству любой страны.

«Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — добавил Гинцбург.

21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.