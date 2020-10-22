Сохранившийся со времен ВОВ дот обнаружили в Брянской области

На границе Брянской и Калужской области поисковый отряд обнаружил сохранившийся со времен Великой Отечественной войны дот. Огневая точка полностью ушла в лесной грунт.

По словам поисковиков, в годы войны дот возвышался над землей примерно на метр. Так как почва на местности болотистая, огневая точка ушла в землю, пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на «ГТРК-Брянск».

Поисковики решили поднять бетонную конструкцию из земли и доставить в Брянск. Также специалисты отметили, что подобная находка — большая редкость. Несмотря на все сложности, дот планируют откопать уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области поисковики обнаружили «расстрельную яму» времен Великой Отечественной войны. По последним данным, найдены останки 150 человек, в основном женщин и детей. Предполагается, что расстрелянные граждане могли быть узниками концлагерей.