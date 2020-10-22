В Петербурге пропал трехлетний мальчик вместе со своим отцом

Трехлетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге вместе со своим отцом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг, 22 октября, пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По данным следователей, в конце августа мальчик пропал во время общения со своим отцом. Мужчина и его сын гуляли у дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту города. В какой-то момент, катая ребенка на электросамокате, родитель увез мальчика в неизвестном направлении. После этого ни мужчину, ни ребенка никто не видел.

В СК также привели приметы мальчика и попросили тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, сообщить об этом в правоохранительные органы.

« <…> рост около 96 см, глаза карие, волосы русые и немного вьющиеся. Был одет: темные голубые джинсы, серо-зеленые кроссовки со светящейся подошвой, темно-серый свитер с высокой горловиной и горизонтальными полосами бирюзового и белого цветов», — сообщи в ведомстве, уточнив, что отличительной чертой ребенка является ямочка на подбородке.

Согласно описанию следователей, отцу ребенка на вид 45–47 лет, его рост примерно 1,74 м, а волосы короткие темно-русые. В момент исчезновения он был одет в камуфлированную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки. С собой у него была сумка черного цвета через плечо.

9 октября стало известно о пропаже десятилетней девочки в Тверской области. 7 октября она ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района, и после этого ее местонахождение неизвестно. По данному факту ведомство организовало поисковые мероприятия и доследственную проверку.