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Снег и гололед ожидаются в Омской области

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Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В региона ожидается снег с образованием гололеда.

По данным синоптиков, в Омской области будет происходить резкая смена положительных и отрицательных температур. Из-за этого выпадение осадков приведет к образованию наледи на дорогах. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах и выбирать безопасный скоростной режим. Не рекомендуется выезжать на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее сообщалось, что в Якутске за неделю выпала трехкратная норма осадков. Первый снег в регионе был зафиксирован в ночь на 13 октября.

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