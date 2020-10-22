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Эксперт заявила об отсутствии ремней безопасности на погибшем в ДТП с Ефремовым

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Эксперт, приглашенный в суд защитой актера Михаила Ефремова, установила, что погибший в ДТП с участием актера курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнями безопасности, передает 22 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Учитывая повреждения Захарова, конкретных повреждений от сработавшего ремня безопасности нет. Тело не было фиксировано», — указала специалист Елена Кучина.

Напомним, 20 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор артисту было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который должен был рассказать, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

При этом прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

Сам Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене Захарова. Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации, и адвокат потерпевшей стороны Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве: тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии, приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения.

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