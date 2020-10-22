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Псковская область напишет кибердиктант

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Псковская область примет участие во всероссийской онлайн-акции по определению уровня финансовой IT-грамотности. Она пройдет с 24 октября по 1 ноября и будет приурочена к Всероссийской неделе финансовой грамотности 2020.

В Пскове площадку для диктанта организуют в областной универсальной научной библиотеке в Центре социальной, деловой и правовой информации, сообщает Псковское агентство информации.

В библиотеке сказали, что мир финансов становится всё сложнее и все больше финансовых операций проходит в виртуальной среде. Современный человек должен уметь пользоваться различными финансовыми инструментами и вовремя распознавать уловки мошенников, чтобы защитить свое благополучие.

Кибердиктант.рф организован на платформе RUNET-ID. В нем могут принять участие школьники 12–17 лет и их родители.

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