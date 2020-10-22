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Самюэль Это'О посоветовал футболистам ехать в Россию

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Бывший нападающий «Реала», «Барселоны» и «Анжи», а ныне посол Верховного комитета по проведению ЧМ-2022 Самюэль Это'О в четверг, 22 октября, в беседе с журналистами заявил, что если какой-нибудь футболист спросит его стоит ли ему ехать в Россию, то он посоветует ему непременно сделать это.

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«Скажу: даже не сомневайся, точно не пожалеешь!», — сказал он.

Спортсмен назвал состоявшийся в России в 2018-м году чемпионат мира по футболу лучшим из прошедших на сегодняшний день. Он добавил, что задача оргкомитета ЧМ-2022 года, проведение которого запланировано в Катаре, превзойти заданный Россией уровень, но это, как отметил Это'О будет весьма непросто.

«Многие сомневались, что Россия сможет все круто организовать, на что я каждый раз отвечал: вы всё увидите своими глазами. И ведь действительно удалось провести очень яркий праздник», — цитирует его «Спорт Экспресс».

Футболист подчеркнул, что впервые приехал в страну в 2011 году удивился разнице того, что о ней пишут иностранные СМИ и что есть в действительности. Но он не винит в этом журналистов, которые даже ни разу не бывали в России, но писали негативные статьи. По его мнению, их так заставили написать. На момент его первого визита в страну в ней уже был достаточно высокий уровень жизни и развитая футбольная инфраструктура, подчеркнул он.

«Я уже пожил достаточно и понимаю, что такое манипуляции общественным мнением, цензура. И что существенная часть всех публикаций сделана не потому, что какой-то журналист так действительно думает, а потому что ему сказали так написать. Но чемпионат мира открыл многим глаза на Россию, как, кстати, произошло в свое время с ЮАР-2010», — заключил он.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проводился в России на 12 стадионах в 11 городах. Победителем соревнований стала сборная Франции. В 2022 году чемпионат должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.

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