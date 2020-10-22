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В Якутии завершили проверку по факту ДТП с двумя погибшими и 17 пострадавшими

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В Якутии прокуратура завершила проверку по факту дорожной аварии с участием двух микроавтобусов Toyota Hiace, произошедшей на 236-м км трассы «Колыма» в Таттинском районе. В ДТП пострадали 17 человек, еще двое погибли.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии, 28 августа 2020 года водитель одной из Toyota выехал на встречку и врезался в другую Toyota Hiace. Установлено, что оба перевозчика имели разрешительные документы на перевозку пассажиров. Однако в одной из машин без соответствующего разрешения было установлено дополнительное сиденье.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что районный отдел ГИБДД не проводил каких-либо профилактических мероприятий направленных на предупреждение ДТП на автодороге «Колыма». Это привело к гибели людей, причинении им вреда здоровья. Также выявлены недостатки эксплуатационного состояния автодороги. Оценка техсостояния трассы не проводилась с 2018 года.

По всем фактам нарушений приняты акты прокурорского реагирования. Они были рассмотрены и удовлетворены, меры по устранению нарушений уже приняты.

Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследование находится на контроле прокуратуры.

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