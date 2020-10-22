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Спустя сутки после захвата заложников в Банке Грузии его ограбили на $75 тыс.

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Повторное нападение совершено на Банк Грузии, в отделении которого накануне произошел захват заложников. В четверг, 22 октября, ограблена машина инкассации в Кобулети, украдены $75 тыс, сообщает телеканал «ТВ Пирвели».

«Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали $75 тыс.», — говорится в сообщении.

В среду, 21 октября, вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс. По данным одного из отпущенных заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек. Их удерживали около восьми часов.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.

В ночь на четверг стало известно, что грузинские полицейские освободили по меньшей мере 43 заложника. Утром 22 октября стало известно, что МВД Грузии подтвердило освобождение последних трех заложников захватчиком отделения банка в Зугдиди.

Агентство Sputnik в Грузии сообщило, что вооруженный преступник, который захватил здание Банка Грузии в Зугдиди, покинул территорию учреждения на полицейском автомобиле с несколькими заложниками. Предположительно, он направился в сторону Абхазии, рассчитывая перебраться каким-то образом на территорию, которую не контролирует грузинская сторона. Перед этим агентство передавало, что злоумышленника задержали.

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