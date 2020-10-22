Разработчик назвал сроки получения вакцины от COVID-19 на Украине

Украина может получить собственную вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил один из разработчиков препарата, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину», — сказал Фаворов в интервью «РБК-Украина».

По его словам, сейчас ведутся поиски партнеров для запуска производства вакцины. На сегодняшний день выбор пал на одну компанию — «ФармаК».

Накануне сообщалось, что министерство здравоохранения Украины не ведет переговоров о закупках российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. По информации ведомства, Украина будет обеспечена вакцинами против COVID-19 в рамках механизма COVAX — Украина вошла в список 92 стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

21 октября на Украине отмечен новый рекорд по числу заболеваний коронавирусом — 6719 случаев. Также зафиксировано рекордное число летальных исходов за сутки — 141 (предыдущий показатель — 113 случаев).