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В Ивановской области журналисты сообщили об установке трех скамеек за 3,3 млн рублей

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Три дизайнерские скамейки и 15 металлических мусорных урн за 3,3 млн рублей установили в Кинешме Ивановской области. Данные о стоимости были опубликованы порталом «Кинешемец.ru» в четверг, 22 октября.

Скамейки под названием «Аксонометрия» были сделаны из клееной доски лиственницы второго класса. Каждая весом в 720 кг. Их обработали антипожарными реагентами и специальными средствами для сопротивления воздействию окружающей среды, отмечает телеканал «360».

Однако, согласно порталу госзакупок, установка скамеек должна была обойтись городу в 111,2 тыс. рублей вместе с установкой, мусорные урны — 23,7 тыс. рублей.

Отмечается, что город получил 85 млн рублей из федерального бюджета на проект реконструкции площади Революции. Он оказался одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Еще 50 млн выделила областная казна по программе «Формирование комфортной городской среды».

В начале октября сообщалось, что в городах Свердловской области в 2021 году потратят 1,58 млрд рублей на развитие комфортной городской среды.

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