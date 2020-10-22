Прямой эфир

Около 14 тыс. человек приняли участие в субботниках в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Омска провели уборку в городе перед началом зимнего периода. В субботниках приняли участие около 14 тыс. человек.

По данным мэрии, горожане навели порядок на площади около 334 га. Кроме того, жители Омска высадили 1635 деревьев и кустарников. Об этом сообщает ИА «Город55». Участники субботников побелили деревья и бордюры.

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что в Орле в месячнике благоустройства приняли участие около 1 тыс. человек. Мероприятия будут проходить до конца октября. Горожане смогут высадить молодые деревья, убрать мусор с улиц и берегов водоемов, а также принять участие в ликвидации несанкционированных свалок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020