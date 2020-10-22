Около 14 тыс. человек приняли участие в субботниках в Омске

Жители Омска провели уборку в городе перед началом зимнего периода. В субботниках приняли участие около 14 тыс. человек.

По данным мэрии, горожане навели порядок на площади около 334 га. Кроме того, жители Омска высадили 1635 деревьев и кустарников. Об этом сообщает ИА «Город55». Участники субботников побелили деревья и бордюры.

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что в Орле в месячнике благоустройства приняли участие около 1 тыс. человек. Мероприятия будут проходить до конца октября. Горожане смогут высадить молодые деревья, убрать мусор с улиц и берегов водоемов, а также принять участие в ликвидации несанкционированных свалок.