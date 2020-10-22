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КамАЗ выпустил новый карьерный самосвал

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Российский автопроизводитель КамАЗ представил первый карьерный самосвал нового семейства — КАМАЗ-65805-002-91. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Отмечается, что длина самосвала — 11 040 мм, ширина — 2530 мм, высота — 3950 мм. Колесная формула автомобиля — 10×6. Три задних моста — ведущие. При этом две первые оси и последний задний мост — управляемые, то есть их колеса поворачиваются.

Кузов, угол наклона которого равен 50 градусам, имеет специальный защитный козырек над кабиной, защищающий водителя, агрегаты и узлы самосвала от падения скальной породы. Объем самосвальной платформы в скальном исполнении — 26 куб. м.

Под капотом КАМАЗ-65805 установлен новый рядный 12-литровый дизельный двигатель КАМАЗ Р6, мощностью 500 л.с. Коробка передач — гидромеханический автомат.

16 июня сообщалось, что КамАЗ разрабатывает новое семейство грузовых автомобилей на электрической тяге «КамАЗ-Чистогор».

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