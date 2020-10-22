Анкара заявила о планах задействовать С-400 вне структуры НАТО

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут задействованы Анкарой независимо от системы НАТО. Об этом заявил в четверг, 22 октября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», — цитирует Акара газета Milliyet.

По его словам, приобретение у России С-400 не означает, что Турция отдаляется от НАТО.

Глава турецкого оборонного ведомства добавил, что Анкара также готова рассмотреть возможность приобретения у США зенитных ракетных комплексов Patriot, но только на «благоприятных» для Турции условиях.

Кроме того, Акар подчеркнул, что на сегодняшний день только Россия «надлежащим образом ответила на потребности Турции».

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Были проведены три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Генсек альянса Йенс Столтенберг накануне заявлял, что знает о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства

Поставки российских ЗРС в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.