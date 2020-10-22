Вакцина от болезни Альцгеймера прошла доклинические испытания

Ученые из Университета здравоохранения Южной Флориды (США) разработали вакцину, которая способна воспрепятствовать развитию у пациентов болезни Альцгеймера. Препарат прошел доклинические исследования. Об этом 20 октября пишет журнал Medical Xpress.

Все предыдущие испытания подобных вакцин оказывались безуспешными. При тестировании одного из образцов у испытуемых развилось воспаление центральной нервной системы. По словам ученых, такой эффект только «подливает масла в огонь». Однако предварительно установлено, что новый препарат является безопасным и способен вызывать у пациентов иммунный ответ.

Новая вакцина замедляет у испытуемых образование так называемых бляшек Альцгеймера, которые приводят к гибели клеток, деменции и ухудшению памяти.

«Эта вакцина может стимулировать как врожденный, так и приобретенный иммунитет, чтобы в перспективе преодолеть возрастные нарушения иммунной системы» , — отметил главный исследователь, нейробиолог доктор Цао.

Опыты проводились на лабораторных мышах с аналогом болезни Альцгеймера. По предварительным итогам испытаний, препарату удалось замедлить у животных ухудшение памяти. Причем результаты вакцинированной группы грызунов оказались сравнимы с показателями здоровых пожилых особей.

21 сентября врач-невролог ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Татьяна Донских заявила, что изучение иностранных языков может послужить в качестве профилактики развития болезни Альцгеймера. Специалист отметила, что изучение языков стимулирует работу лобной, нижней теменной и височной долей, которые имеют решающее значение для памяти и внимания.

В январе Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера. В ведомстве отметили, что снизить риск появления болезни могут полноценный сон, умение справляться со стрессом, регулярная умственная деятельность, социальная активность и регулярные физические нагрузки.