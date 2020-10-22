В ДТП под Воронежем погибли три человека

В результате столкновения грузовика и минивэна в районе села Воробьевка в Воронежской области погибли три человека и еще четыре — пострадали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 22 октября.

Телеканал опубликовал фотографии с места происшествия. На них видно, как легковой автомобиль Toyota Alphard врезался в грузовик. Передняя часть кузова минивэна повреждена.

На сайте регионального управления МВД России уточняется, что погибли люди, находившиеся в Toyota. По данным полиции, пострадали трое, они доставлены в Калачеевскую районную больницу, их личности устанавливаются.

Авария произошла утром в четверг на 93 км автодороги «М4-«Дон» – Бутурлиновка – Калач». По предварительным данным, водитель «легковушки», двигаясь со стороны Воробьевки в сторону города Калач, столкнулся со стоящей у обочины машиной МАН с прицепом.

Ранее в четверг на федеральной трассе «Вилюй» в городе Братске в Иркутской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате пострадали шесть человек. Все травмированные — пассажиры. Двоих госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение. Изначально сообщалось, что трое пассажиров и водитель получили травмы. Всего в маршрутном такси было 12 человек.