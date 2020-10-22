Трамп задумался об увольнении главы ФБР и генпрокурора после выборов

Президент США Дональд Трамп рассматривает и обсуждает с помощниками вероятность увольнения директора ФБР Кристофера Рэя и генпрокурора США Уильяма Барра после выборов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Президент Трамп и его советники неоднократно обсуждали тему увольнения директора ФБР Кристофера Рея после выборов. Этот сценарий также может коснуться пребывания в должности министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с растущим недовольством президента тем, что правоохранители не могут помочь ускорить его предвыборную кампанию, как ФБР сделало в 2016 году», — приводит портал Mediaite слова источников WP.

Также сообщается, что американский лидер разочарован тем, что сотрудники правоохранительных органов не начали расследование в отношении кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и его сына Хантера и «связанных с ними».

Трамп не раз призывал выяснить, как сын Джо Байдена, Хантер, получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Политик обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Указывается, что в последние дни в ходе предвыборной кампании Трамп активизировал публичные призывы отправить в заключение Байдена, то же самое он призывал сделать и в отношении Хиллари Клинтон в 2016 году.

Президент якобы желает, чтобы расследование началось в последние дни перед выборами, как в октябре 2016-го сделал бывший глава ФБР Джеймс Коми, заявив о возобновлении дела в отношении Хиллари Клинтон за использование во время пребывания на посту госсекретаря США личной электронной почты в служебных целях. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе, передает ТАСС.

Агентство со ссылкой на WP отмечает, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил изданию, что «если президент кому-то не доверяет, он даст вам знать». Также Трамп якобы считает главу ФБР одним из худших своих кадровых решений.

Кроме американского лидера Рея критикуют руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и помощник президента Дэниэл Скавино, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях.

В мае 2019 года Трамп назвал Коми худшим руководителем ФБР за всю историю существования бюро. Он отправил его в отставку в мае 2017 года. Решение президент объяснил тем, что недоволен его работой. После этого ведомство возглавил Рэй.

ФБР после отставки Коми начало проверку относительно работы президента США «на Москву».